Atalanta: risoluzione prestito per Rigoni

(ANSA) - BERGAMO, 15 GENNAIO - L'Atalanta annuncia attraverso il proprio sito web la risoluzione anticipata con lo Zenit San Pietroburgo - che ha ufficializzato ieri l'operazione - del prestito di Emiliano Rigoni. L'ala argentina con passaporto italiano era giunta dal club pietroburghese il 17 agosto scorso a titolo oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Avendo disputato già una partita coi russi il 9 agosto in Europa League a Minsk (più uno spezzone di Premier Liga il 4 contro l'Arsenal Tula) nel terzo turno di qualificazione, il giocatore non può vestire una terza maglia nei campionati Uefa e in quelli Fifa al netto di quanti iniziano nel nuovo anno solare. Coi nerazzurri, 12 presenze in A di cui la metà da titolare con 3 gol, la doppietta alla Roma (3-3) il 27 agosto e il 2-2 in casa del Milan il 23 settembre scorsi prima di essere escluso dall'allenatore Gian Piero Gasperini dalla lista dei convocati contro Juventus e Sassuolo nelle ultime due giornate del girone d'andata.