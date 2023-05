Atalanta, Scalvini: "Siamo a pochi punti da squadre fortissime come Roma, Milan e Inter"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista a TMW, Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, si è così espresso sull'obiettivo stagionale con l'Atalanta: “Mancano sei partite alla fine del campionato e siamo in corsa per l’Europa. Ma il settimo posto potrebbe non bastare e quindi - essendo a a pochi punti dalle squadre fortissime come Roma, Milan e Inter - dobbiamo cercare di vincere più partite possibili per centrare il nostro obiettivo, che è tornate in Europa”.