Atalanta: tris Latte Lath nel 6-0 alla Pro Vercelli

(ANSA) - ZINGONIA, 26 LUG - L'Atalanta, col lutto al braccio per la morte di Trevor Francis, ha battuto 6-0 (4-0) la Pro Vercelli (serie C) nell'amichevole disputata davanti a circa 500 spettatori sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Tripletta per Latte Lath, a segno in apertura (17') correggendo di testa sul primo palo il cross di Zortea, al 43' per il temporaneo 4-0 girando di sinistro la palla dal fondo di Pasalic e quindi in avvio di ripresa di destro su suggerimento di Adopo dal lato corto di destra. A segno nel primo tempo anche Adopo incrociando il sinistro sull'allungo di Cambiaghi (18') e Pasalic (39') carambolando di sinistro su Seck dall'area piccola al culmine della combinazione tra Adopo e Scalvini. Nel secondo, in gol anche Lookman (33') allargando il destro sull'uscita del portiere su azione rifinita da Djimsiti.

Muriel è rimasto in panchina, prima uscita estiva per Carnesecchi. A parte i lungodegenti Hateboer, Palomino, Soppy e Zapata più il prestito di ritorno Miranchuk, mentre Demiral (sul mercato) ha lasciato la sede prima dell'inizio del test. Sabato pomeriggio, in casa del Bournemout (ore 16 italiane, 15 locali), la prossima amichevole dei nerazzurri. (ANSA).