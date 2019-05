Atene '94, Galli: "La vittoria del gruppo"

Quindici anni fa oggi, il Milan vinceva la Champions League di Atene. Su Instagram, Filippo Galli ha ricordato quel successo: "Memories..Atene,18 maggio 1994 Come corre il tempo! Fu la vittoria del gruppo, di coloro che hanno giocato così come di quelli che non sono scesi in campo, del tecnico e degli staff, del club e dei nostri tifosi".