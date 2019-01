Atletico, Morata: "Sognavo questo momento da quando ero raccattapalle"

Prime parole da attaccante dell'Atletico Madrid per Alvaro Morata. Queste le dichiarazioni dell'ex Juventus ai canali ufficiali dei colchoneros: "Sono davvero felice e orgoglioso di essere qui. Non vedo l'ora di allenarmi, stare coi nuovi compagni e giocare. Quando ero bambino e militavo nelle giovanili dell'Atletico facevo il raccattapalle e sognavo di vestire un giorno la maglia della prima squadra. Ho tanti amici nello spogliatoio, ho già parlato con loro e ho grande voglia di ripagare subito la fiducia di tutti. Simeone? Tutto il mondo sa cosa ha fatto in questi anni, è uno dei migliori allenatori e sono contento di lavorare con lui. Mi sento motivatissimo, darò tutto per i colchoneros". Il centravanti spagnolo torna a vestire biancorosso in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto dal Chelsea.