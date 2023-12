Attacco a Marcenaro: la Procura Figc apre un indagine su Mourinho

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - La procura federale della Federcalcio - apprende l'ANSA - ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive dopo quanto dichiarato dall'allenatore della Roma, Jose' Mourinho, nei confronti dell'arbitro Marcenaro, designato per la partita di domani Sassuolo-Roma. Mourinho si era detto preoccupato della scelta di quell'arbitro perchè a suo dire "la sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello". (ANSA).