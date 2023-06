Attacco Milan, Serena: "C'era anche un altro obiettivo che sarebbe stato interessante..."

MilanNews.it

Aldo Serena questa mattina è stato intervistato sul Milan da Tuttosport e, nello specifico, ha parlato dell'obiettivo in attacco per i rossoneri facendo un nome che secondo lui poteva essere interessante per la squadra di Pioli: "C’era anche un altro obiettivo che, a mio avviso, sarebbe stato interessante. Roberto Firmino, in scadenza di contratto col Liverpool. È vero che nella scorsa stagione non ha collezionato molte presenze, ma rappresenta sempre un calciatore di prima fascia"