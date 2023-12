Attento Milan: il Napoli su un obiettivo di mercato del Diavolo

Napoli al di sotto della proprie possibilità e bisognoso di rinforzi. Per blindare quantomeno la zona Champions, la dirigenza azzurra ha intenzione piazzare qualche colpo nell'imminente sessione invernale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi dei partenopei è Juan Miranda del Betis Siviglia.

Con Mario Rui e Olivera infortunati, serve un rinforzo sulla fascia sinistra. Piace dunque l'esterno classe 2000, seguito da tempo anche dal Milan. Nel mirino anche altri due profili provenienti dalla Liga: Javi Lopez dell'Alaves e Manu Sanchez del Celta Vigo. Per il centrocampo, con Anguissa out a gennaio per la Coppa d'Africa, torna di moda un vecchio pallino come Lazar Samardzic dell'Udinese. Per caratteristiche è più simile a Zielinski, ma va ricordato che il polacco è in scadenza di contratto.