Attento Milan: San Siro è la "seconda casa" della Juve

Negli ultimi anni, in concomitanza con la clamorosa crescita della Juve e la crisi del Milan, i bianconeri hanno fatto spesso festa a San Siro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha vinto 8 degli ultimi 10 confronti diretti complessivi, 11 degli ultimi 12 in Serie A. Il Milan si è imposto in campionato solo il 22 ottobre 2016, quando un gran gol di Locatelli regalò il successo alla squadra allenata da Montella. Eccellente il bilancio di Allegri nelle trasferte contro il Milan: ha vinto tutte le partite da quando è alla Juve, tranne quella del 2016, e ha un totale contro i rossoneri di 7 successi su 8. Massima attenzione anche a Dybala, che ha già segnato 5 gol al Milan ed è entrato direttamente, segnando in prima persona o servendo l’assist, in 7 reti su un totale di 8 confronti in Serie A.