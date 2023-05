Attesa la decisione su Leao nel derby. Per ora c'è una sola certezza

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Giorno di vigilia, oggi, per il Milan. L'EuroDerby di domani, valido per l'andata delle semifinali di Champions League, è attesissimo da squadra, città e tifosi tutti: i rossoneri ci arrivano con voglia ed entusiasmo, ma anche con un po' di ansia relativa alle condizioni di Rafael Leao.

Il portoghese, uscito attorno al decimo minuto della sfida dello scorso sabato tra Milan e Lazio per un problema muscolare, ha subito una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra; ieri ha svolto cure e terapie in quel di Milanello, svolgendo l'allenamento non con la squadra, ma in palestra. La stessa scena potrebbe (anzi, dovrebbe) ripetersi nella rifinitura odierna prevista per le ore 11:00: Stefano Pioli sosterrà l'allenamento a Milanello con tutti gli uomini inseriti in lista Uefa, eccezion fatta per Leao che, per l'appunto, dovrebbe ancora lavorare a parte.Se questa eventualità fosse confermata significherebbe zero chance di esserci domani nel derby per Leao? Molto probabilmente sì, ma, a quanto filtra, la decisione definitiva dello staff di Pioli arriverà a poche ore dal calcio d'inizio del match di San Siro, fissato per le ore 21:00. Non è, dunque, detto che Leao, anche saltando la rifinitura, non venga convocato o che non vada in panchina... Una sola cosa è, al momento, certa: il Milan non vuole correre alcun rischio, perché ben consapevole che ci sarà un ritorno da giocare e che può fare affidamento su un Saelemaekers in forma, pronto a sostituirlo. Leao andrà in campo o in panchina già domani solo se tutto si potrà svolgere in estrema sicurezza.