AUDIO MN - Turci (DAZN): "L'obiettivo è la Champions, non dimentichiamoci dov'era il Milan prima del 2020"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, è intervenuto a MilanNews in Podcast per parlare del momento dei rossoneri. È stata l'occasione per fare il punto su Kjaer, Bennacer, Calhanoglu e Ibrahimovic, considerati come focali per la linea centrale del Diavolo: "Ci vorrà continuità da parte di tutti e quattro. Non dimentichiamoci che Calhanoglu ha avuto una continuità discutibile nell'ultimo periodo, quando Ibra è mancato, mancava il punto di riferimento in avanti. Bennacer e Kjaer sono importanti anche nella fase di non possesso, nella copertura. L'anno scorso Bennacer si prendeva tanti gialli perché era irruento ed a volte arrivava in ritardo. Il Milan ha qualcosa in meno rispetto all'Inter, l'obiettivo principale è tornare in Champions. Chi parla di Scudetto si è dimenticato quello che era il Milan prima del ritorno di Ibrahimovic".