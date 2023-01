Audio tra gli arbitri in diretta? Rocchi: "Decideranno Federazione o Lega. Serve tempo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nella conferenza stampa di Lissone per l'introduzione del fuorigioco semi-automatico in Supercoppa Italiana, il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, ha parlato anche della possibilità che si possano far ascoltare durante le partite gli audio tra direttori di gara e VAR: "Gli audio li facciamo sentire in determinate occasioni, farli ascoltare durante la partita probabilmente lo potremo fare quando avremo una comunicazione ottimale, però non possiamo decidere noi. Lo faranno la Federazione o la Lega".