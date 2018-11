Auguri a Ignazio Abate: il terzino compie 32 anni

Uno di famiglia, un veterano rossonero. Abate è uno dei volti più noti ed esperti di questo Milan, sempre al servizio del gruppo e disposto a tutto per difendere i nostri colori. Senso di appartenenza, sacrificio e impegno sono i suoi capisaldi non solo in campo, dove per anni e da anni sta correndo su e giù lungo la fascia destra. Ha vinto uno scudetto e le Supercoppe italiane di Pechino e Doha, partendo dalle giovanili e arrivando alla decima stagione consecutiva in Prima squadra. Oggi, 12 novembre 2018, Ignazio compie 32 anni!

Nel 2018/19 ha già collezionato dieci presenze, ultima quella (buona) contro la Juve. Nel gol di Romagnoli al Genoa a San Siro, in pieno recupero, ci ha messo lo zampino crossando e dando il là all'azione che ha portato al pallonetto del 2-1 di Alessio. Prima di quella vittoria, in un momento difficile, Abate aveva difeso a spada tratta Mister Gattuso: "È uno di noi". Una presa di posizione forte e chiara, una voce autorevole per restare uniti, non mollare e superare insieme gli ostacoli. In campionato e in Europa League rappresenta e rappresenterà fino in fondo una risorsa, pronto a correre e lottare su ogni pallone. Tanti auguri Igna!