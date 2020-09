Ausilio: "Tonali futuro per l'Italia e per la squadra che l'ha preso"

Piero Ausilio, ds dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb da Rimini, raccontando ancora quanto accaduto con Tonali, trattato dai nerazzurri ma poi acquistato dal Milan: "Su Tonali non abbiamo iniziato la trattativa. Piace, è interessante, è di futuro per l'Italia, lo sarà anche per un'altra squadra ma non ci siamo mai avvicinati. Non ci sono per noi le condizioni oggi di iniziare questo tipo di affari. Avremmo puntato su un giovane prospetto ma non su una priorità".