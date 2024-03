Autografi, selfie e ping pong: bagno di folla per la Nazionale negli Usa

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Bagno di folla per gli Azzurri dopo l'allenamento presso il centro sportivo del CF Miami, in attesa dell'amichevole con il Venezuela. I giocatori della nazionale, guidati dal Ct Luciano Spalletti e l'intera delegazione sono stati festeggiati da un nutrito gruppo di tifosi locali e ospiti dei partner Adidas e ITA Airways. Il 'meet and greet' è stato promosso dalla Lions Sport, l'agenzia che organizza le due gare amichevoli in terra statunitense.

Nella club house del centro sportivo, il gruppo azzurro al completo si è intrattenuto a lungo con gli ospiti, firmando centinaia di autografi, posando per foto e selfie e dando vita a sfide a ping pong e biliardo con alcuni dei partecipanti. Una giornata che resterà per sempre nella memoria dei tifosi, grandi e piccoli, giunti da ogni parte della Florida per conoscere i propri beniamini. (ANSA).