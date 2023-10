Avvocato Zaniolo: "Non ha mai scommesso. Solo poker o blackjack, chiariremo tutto"

L’avvocato Gianluca Tognozzi, penalista che difenderà Nicolò Zaniolo nel corso dell'indagine e successivo eventuale processo per calcioscommesse, alla Gazzetta dello Sport porta a conoscenza della posizione dell'ex Roma: "Non ha mai scommesso. Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte come poker o blackjack su piattaforme online illegali, senza però sapere che lo fossero, ma chiariremo tutto".

Se si trattasse soltanto di questo, che cosa rischierebbero Zaniolo e quelli che avessero compiuto eventuali azioni del genere?

"Una ammenda di qualche centinaia di euro. Tutto questo a meno che ci fosse una reiterazione del reato così grande da rendere impossibile comminare solo una pena pecuniaria".

Quando avrà in mano gli atti relativi all’indagine sul suo assistito?

"Per averli si dovrà fare una istanza relativa al sequestro di tablet e cellulare. Qualora se ne occupasse il pubblico ministero, potrei averli presto, se invece andasse al Tribunale del riesame potrebbe volerci una decina di giorni. Proprio per questo è prematuro ipotizzare delle date certe per essere ascoltati, eventualmente, dagli inquirenti".