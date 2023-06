Az Alkmaar, l'allenatore Jansen su Reijnders: "Spero di lavorare a lungo con lui, ma vedremo cosa succederà"

MilanNews.it

Pascal Jansen, allenatore dell'AZ Alkmaar, ha commentato così a ESPN Olanda l'interesse del Milan per Tijjani Reijnders: "Le voci di mercato sui miei giocatori più importanti? Non ho ancora visto nessuna fumata bianca uscire dall'ufficio di Max Huiberts, quindi vediamo cosa succederà. La foto di Reijnders in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport? Spero sia una bella foto (ride, ndr). E' cresciuto tanto nella scorsa stagione.

Mi auguro di poter lavorare con lui per tanto tempo, ma ovviamente non sono nato ieri. So che i bravi giocatori attirano le attenzioni di altri club e quindi vedremo come andranno le cose".