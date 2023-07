AZ Alkmaar, sui social un bellissimo gol di Reijnders in allenamento

MilanNews.it

Il profilo Twitter dell'AZ Alkmaar ha pubblicato un video di un bellissimo gol in allenamento di Tijjani Reijnders: il centrocampista olandese, primo obiettivo del Milan per rinforzare la mediana, dopo aver portato il pallone per alcuni metri, ha segnato con un potente sinistro che si è insaccato sul primo palo, sorprendendo il portiere.