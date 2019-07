Azzurra Linari, ora professionismo donne

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 6 LUG - Dopo l'exploit delle azzurre al mondiale di calcio femminile "siamo rimaste soddisfatte delle attenzioni ricevute e di essere state ricevute dal Presidente della Repubblica. Nel mio ruolo di difensore mi sono ispirata a Fabio Cannavaro". Così Elena Linari, l'azzurra che dal 2018 gioca nell'Atletico Madrid, parlando a margine della manifestazione Versilia Football Planet a Torre del Lago (Lucca), dove ha ricevuto il premio 'Le Cicogne sport'. "Sono tifosa della Fiorentina, società nella quale ho militato - ha aggiunto Linari - ed ora con questa nuova ventata c'è l'entusiasmo giusto per poter iniziare un nuovo campionato di serie A, che vede ancora favorita la Juventus, ma anche l'Inter sta allestendo una buona squadra, come il Napoli. Il professionismo? Se ne parla da un po', speriamo che sia giunto il momento in modo che tutto il movimento possa essere gratificato e per poter migliorare sempre più".