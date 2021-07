Azzurri a Londra, partito il conto alla rovescia per la finale

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Lo sbarco degli Azzurri in Gran Bretagna, avvenuto poco fa all'aeroporto di Luton, ha dato l'avvio al conto alla rovescia per la finale di Euro 2020, in programma domani sera a Wembley alle 21, ora italiana, contro l'Inghilterra. Il gruppo della Nazionale, accolto all'esterno dello scalo da un gruppetto di tifosi, raggiungerà in pullman il centro sportivo del Tottenham, The Lodge, dove la squadra dopo un pomeriggio in relativo relax effettuerà l'ultimo allenamento, intorno alle 19. Nel gruppo c'è anche Leonardo Spinazzola, con le stampelle, reduce dall'intervento in Finlandia ma deciso a vivere fino all'ultimo l'avventura europea con i compagni. Per il ct, Roberto Mancini, ci sarà prima l'impegno della conferenza stampa ufficiale, prevista per le 18.15, alla quale prenderà parte anche il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini (ANSA).