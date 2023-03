Azzurri al primo allenamento, Retegui osservato speciale

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAR - E' durato poco più di un'ora il primo allenamento della Nazionale in ritiro a Coverciano per preparare le gare di qualificazione a Euro 2024 contro l'Inghilterra (giovedì a Napoli) e Malta (domenica in trasferta). Dei 30 azzurri convocati mancavano solo Chiesa, rimasto a Torino per accertamenti dopo il problema al ginocchio accusato ieri contro l'Inter ("Non credo verrà" ha dichiarato Roberto Mancini) e Bonucci, che ha svolto lavoro in palestra. Ha lasciato il raduno Dimarco, per infortunio, dopo gli esami effettuati Firenze: al suo posto è stato chiamato Emerson Palmieri. Già aggregato al gruppo il portiere Marco Carnesecchi che ha lasciato il ritiro dell'Under 21 a Roma per sostituire Ivan Provedel bloccato dalla febbre. Nel corso della sessione di lavoro, il ct ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche con il modulo 4-3-3 alternato al 3-5-2, accoppiando alcuni giocatori per ruolo: in difesa Di Lorenzo-Darmian a destra, Acerbi e Romagnoli centrali, Spinazzola a sinistra, in mediana Barella, Cristante, Verratti-Tonali, in attacco Berardi-Grifo, Retegui e Pellegrini.