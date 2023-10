Azzurri: Gravina 'con Malta fondamentale, serve ricompattarci'

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - "C'è grande entusiasmo. Certo ieri abbiamo subito questa forte lacerazione. Dobbiamo ricompattarci sapendo benissimo che domani è una partita molto importante, non va sottovalutata. Una gara difficile, soprattutto per motivi psicologici e non è per la motivazione o per le motivazioni. Quindi sono convinto che Spalletti, già da domani, farà un grandissimo percorso". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando, al Festival dello sport di Trento, la partita contro Malta valida per la qualificazione ad Euro 2024.

"Centrare la qualificazione all'europeo per noi è fondamentale. È importante per diverse ragioni. Spalletti è arrivato con grande entusiasmo e sono molto soddisfatto del suo lavoro e devo dire che è molto affascinante osservare da vicino la cura del dettaglio che mette e la sua motivazione è di grande stimolo anche per lo staff federale. L'entusiamo dei calciatori è palpabile", ha detto ancora Gravina. (ANSA).