Azzurri, Grifo e Zaccagni hanno lasciato il ritiro

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Dopo il 4-0 all'Estonia, un successo prezioso per il Ranking in vista del sorteggio alle qualificazioni mondiali nonché ventesimo risultato utile consecutivo (15 vittorie e 5 pareggi) per l'Italia di Mancini, la Nazionale è tornata ad allenarsi questa mattina a Coverciano per preparare le prossime due sfide di Nations League con Polonia e Bosnia Erzegovina, in programma rispettivamente domenica a Reggio Emilia e mercoledì a Sarajevo. Al gruppo degli Azzurri, che ieri hanno conquistato gli ascolti della prima serata (4 milioni 162 mila telespettatori, 15,7% di share), si sono aggiunti Francesco Acerbi e Nicolò Barella. Tornano a casa invece Vincenzo Grifo e Mattia Zaccagni, che hanno lasciato il ritiro per fare rientro presso i club di appartenenza. (ANSA).