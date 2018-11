Azzurri, Mancini prova Immobile

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - Ultimo allenamento dell'Italia a Coverciano prima della partenza per Milano, dove domani la nazionale affronterà il Portogallo nella gara decisiva per il passaggio del turno in Nations League. Il ct Roberto Mancini, dopo una prima fase di riscaldamento, ha schierato la probabile formazione che affronterà i lusitani a San Siro: Italia con il 4-3-3 con Donnarumma in porta, linea difensiva formata da Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi e una linea mediana con Jorginho insieme a Verratti e Barella. In attacco, mentre provava la seguente formazione, schierati Chiesa a destra, Insigne a sinistra e Immobile punta centrale. L'alternativa all'attaccante della Lazio resta Berardi, provato anche lui da Mancini durante l'ultimo allenamento.