Azzurri: Mancini "situazione anomala, farò turn over"

(ANSA) - ROMA, 06 SET - "Qui ci sono giocatori che hanno fatto due allenamenti e poi sono venuti in ritiro, la situazione è anomala rispetto al passato. Sarò costretto a cambiare, anche nel rispetto degli stessi giocatori. Non vogliamo che abbiano degli infortuni tipo Sensi, è difficile possa fare due partite in tre giorni. Quindi ci sarà il turn over". Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini, alla vigilia di Olanda-Italia, match di Nations League ad Amsterdam. Poi il tecnico dà un'indicazione sulla formazione iniziale: "Donnarumma, Immobile, Chiellini e Jorginho giocano". "La prestazione è importante - aggiunge -, perché non dobbiamo perdere la nostra identità, ma lo è anche il risultato perché domani dobbiamo vincere. Spero che la squadra giochi bene, in maniera propositiva come ha fatto contro la Bosnia cercando sempre la vittoria". (ANSA).