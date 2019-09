Azzurri: Mancini, squadra già delineata

(ANSA) - BOLOGNA, 2 SET - "La nostra squadra è già abbastanza delineata, se ci fosse qualche novità interessante in più avremo più possibilità di scelta". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, in conferenza stampa a Casteldebole (Bologna), ha fatto il punto sulle condizioni della squadra che, in tarda mattinata, è arrivata nel centro tecnico 'Niccolò Galli', dove ha iniziato il ritiro in vista dei match di qualificazione a Euro 2020 contro Armenia, in programma giovedì a Yerevan, e Finlandia, in calendario domenica a Tampere. "Abbiamo cercato di fare una buona squadra - ha proseguito l'allenatore - vediamo cosa succede in questi 8-9 mesi: magari qualcuno migliorerà, con quelli convocati la squadra ormai c'è. Poi se arriva qualcosa di clamoroso alla fine lo prendiamo volentieri. E' un peccato avere pochi italiani nel campionato italiano, questo è sicuro. Ma ognuno, ogni club, fa i propri interessi".