Azzurri:Donadoni, attacco non è problema

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - ''Non credo che per la Nazionale ci sia un vero problema in attacco, ci vuole solo un po' di pazienza e aspettare, sapendo che abbiamo giocatori di valore''. E' l'opinione dell'ex Ct della Nazionale Roberto Donadoni riguardo ai problemi di finalizzazione messi in evidenza dall'Italia di Mancini nell'ultimo match di Nations League contro il Portogallo. ''Mancini - dice Donadoni ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - sta facendo un'operazione per ringiovanire questa Nazionale inserendo anche giocatori che non hanno un presenza costante nelle loro squadre, non bisogna storcere il naso ma dare il tempo ai giovani di crescere'' Donadoni chiude parlando del suo futuro: ''non ho nessuna frenesia, ma spero di tornare ad allenare quanto prima''. Quando allenerò il Milan? ''Lo spero un giorno, ma ora mi auguro che ora trovi il filotto giusto''.