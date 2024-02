B. Berlusconi: "Spiace che Sala reagisca a quello che in realtà non io, ma quasi tutti gli addetti ai lavori pensano"

vedi letture

(ANSA) "Spiace che il sindaco Sala reagisca a quello che in realtà non io, ma quasi tutti gli addetti ai lavori pensano. Sulla mia competenza segnalo che per 3 anni ho lavorato sul tema stadio con le più grandi società mondiali di progettazione, costruzione e ristrutturazione dei più importanti stadi al mondo. Inoltre, l'ultimo e più importante rifacimento di San Siro è stato seguito da me personalmente con i delegati dell'Inter, per la finale di Champions del 2016".

Lo dichiara Barbara Berlusconi: "Stimo il sindaco per le molte cose in cui si impegna quotidianamente ma mi permetto di dire che sulla vicenda stadio si è perso troppo tempo".

Per Barbara Berlusconi "si è perso troppo tempo visto che è dal 2019 che i club hanno manifestato le loro volontà. Ho letto il progetto di ristrutturazione e - ribadisce - confermo che lo ritengo non realizzabile".