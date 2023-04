B di Bologna o di Belgio? Domani la prima per il quartetto CDK-Origi-Saele e Vranckx

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan atteso a Bologna sarà per dieci undicesimi diverso da quello sceso in campo a San Siro nel match di Champions League contro il Napoli. Al Dall'Ara Pioli rischia e si affida ad un turnover totale. Sarà l'occasione, probabilmente, per vedere dall'inizio un inedito quartetto tutto belga: Vranckx a centrocampo e Saelemaekers, De Ketelaere e Origi tra trequarti e attacco. Sarebbe il secondo poker monotematico dopo quello francese composto da Maignan, Kalulu, Theo Hernandez e Giroud.