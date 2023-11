B. Dortmund, Kobel: "Vittoria che ci dà fiducia, ora portiamo questo entusiasmo a Milano"

vedi letture

Dopo il successo in rimonta sul Borussia Moenchengladbach, il portiere del Borussia Dortmund Gregor Kobel ha parlato del momento dei gialloneri, che tra qualche giorno affronteranno il Milan in Champions League: "Quello di oggi è stato un grande passo", ha detto il portiere. "In un momento come questo, una vittoria così ti fa sentire bene, la reazione ci ha dato fiducia".

Occhi al Milan.

"Ora dobbiamo portare questo entusiasmo in partita, così come dobbiamo portare questo slancio nelle prossime settimane e riprendere da dove avevamo interrotto, a partire da martedì per la sfida di Milano con il Milan".