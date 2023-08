B. Galli: "Napoli tra le favorite, si giocherà il titolo con Milan e Inter"

Beppe Galli, presidente di Assoagenti, è intervenuto in Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: "Il Napoli è tra le favorite? Sicuramente sì, insieme e a Milan e Inter si giocherà il titolo, vedo invece la Juventus indietro, non all’altezza di queste prime tre squadre. Le romane sono vicine ma hanno qualcosa in meno”.