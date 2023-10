Bacconi: "Il Milan dispende molte energie e lascia spazi agli avversari. In giornate come quella di ieri..."

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Adriano Bacconi, allenatore e match analyst: "Il Milan cerca di giocare a calcio, di fare la partita, giocare alto e fare possesso nella metà campo avversaria. Tutto questo crea un dispendio energetico e spazi lasciati agli avversari. Quando gli avversari hanno grandi qualità sai che ti prendi grandi rischi. Se trovi giornate come quella di ieri dove Leao sbaglia sempre l’ultima scelta e Giroud viene marcato bene e non riesce a concretizzare, le partite cambiano per episodi.