Baggio: "La mia è stata una carriera di sofferenza, le ultime partite furono uno strazio"

MilanNews.it

Roberto Baggio, in un'intervista al Corriere della Sera, racconta gli ultimi scampoli della sua carriera e non solo: "La mia è stata una carriera di sofferenza. Negli ultimi tempi mi dava fastidio non poter fare le cose assieme ai compagni per i miei acciacchi. Sembrava che fossi un privilegiato e invece ero uno sfigato che non vedeva l’ora di arrivare a domenica per giocare perché poi sarebbe venuto l’incubo, il lunedì o il martedì, con le ginocchia gonfie. Le ultime partite sono state uno strazio. Ero così a pezzi che mia moglie veniva a darmi una mano per uscire dall’auto. Se ripenso mai al rigore sbagliato a USA '94? Sì, non andrà mai via. Ogni tanto mi dico che magari se avessi segnato forse sarebbe andata peggio".