Baggio: "Tonali al Newcastle è un trasferimento che non mi aspettavo. Il Milan perde molto"

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Roberto Baggio, ex stella di Milan, Brescia e Juve, ha parlato così dei colpi di mercato che lo hanno impressionato: Ho seguito poco, ma due movimenti mi sono rimasti in testa. Il primo è il passaggio di Tonali al Newcastle, che non mi aspettavo. Il Milan senza di lui perde molto. L’altro è il passaggio di Frattesi all’Inter, perché è un giocatore che mi piace e che seguo. Bel colpo».