Bagni: "Scudetto? Non ce n'è per nessuno. Come si può rimontare il Napoli?"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex azzurro, Salvatore Bagni, ha parlato così della corsa Scudetto e dei sogni di gloria della capolista Napoli: "Credo non ce ne sarà per nessuno. Non vedo come le altre possano rimontare perché non capisco come il Napoli possa interrompere il filo del gioco splendido visto per tre mesi. Delle difficoltà potranno esserci ma Spalletti ha dimostrato di saper giostrare una rosa competitiva e affamata. In attacco ha un centravanti come Osimhen che mezza Europa vorrebbe e un fuoriclasse come Kvaratskhelia", le sue dichiarazioni.