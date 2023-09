Bagnoli: "Oscar del mercato al Milan, ha preso giocatori di talento"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’operatore di mercato Andrea Bagnoli ha dato il suo oscar del mercato estivo: "A chi do l’oscar del mercato? Al Milan. Perché ha preso giocatori di talento. Bene anche l’Inter che ha cambiato quelli che sono andati: via Lukaku e dentro un attaccante con un buon passato come Arnautovic e poi è arrivato Thuram”.