Baiocchini: “A Verona Piatek sarà al centro dell’attacco, Rebic partirà dalla panchina”

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell’idee di Marco Giampaolo in vista della sfida contro l’Hellas: "Non credo che Rebic giocherà. Oggi ha fatto il primo allenamento in gruppo con il resto della squadra. Ieri per lui differenziato in palestra. Tre giorni, seguendo le metodologie di Giampaolo, non penso siano sufficienti per vederlo in campo nonostante il giocatore sia in forma, si è allenato, ha buoni ritmi, ha giocato entrambe le partite con la Nazionale, facendo bene con la Slovacchia. Giampaolo è ancora a Milanello, stakanovista del lavoro, nonostante la squadra sia andata via da più di un ora. Con il Verona dovremo vedere ancora un 4-3-1-2 che può variare in un 4-3-2-1. Molto dipenderà dalla posizione di Suso che avrà licenzia di svariare e allargarsi. Riferimenti centrale Piatek. Il grande dubbio è chi ci sarà sulla sinistra, l'altro trequartista. Se Rebic, probabilmente no, se Castillejo o se Paquetà che è arrivato oggi a svolgere il primo allenamento, un po' stanco per via del jetlag ma quando c'è si sente, come visto con il Brescia e quindi parte avvantaggiato lui oggi".