Baiocchini: "Cutrone ora deve fare il salto di qualità: essere decisivo partendo titolare"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Cutrone: “In questo momento a Cutrone gli si chiede di non far rimpiangere Higuain. Cutrone è abituato alle responsabilità. L’anno scorso aveva davanti a sé Kalinic e Andrè Silva e li ha superati entrambi. È un ragazzo abituato a prendersi tutte le responsabilità del caso. Ha segnato cinque gol in stagione, ha una media realizzativa molto alta. Ha stupito sempre dalla panchina e rincorrendo Higuain. Ora dovrà fare il salto di qualità ed essere decisivo anche partendo dal primo minuto”