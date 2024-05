Baiocchini: "Dal Genoa al Genoa. Milan, quante cose sono cambiate..."

Nel coso dell'edizione di SkySport 24 'Il Calcio è servito', il giornalista Emanuele Baiocchini ha analizzato la situazione in casa Milan parlando di quanto le cose siano cambiate dalle parti Milanello dalla sfida d'andata proprio contro il Genoa, quando la formazione di Stefano Pioli, prima in classifica, riuscì a vincere grazie al discutissimo gol di Christian Pulisic. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan quando aveva giocato quella partita dell'andata, quella contro il Genoa, era stato probabilmente il momento più bello della stagione. Ricordo quella partita con il gol di Pulisic nel finale, con l'esultanza della dirigenza, di Furlani e Moncada, che fra l'altro è uscito poco fa qui da Milanello con Zlatan Ibrahimovic, e il Milan era primo in classifica. Ne aveva vinte 7 su 8, aveva la sosta davanti ma era davanti all'Inter, quindi c'era molto entusiasmo nonostante il derby che aveva perso malamente. Poi invece, dal Genoa, a Genova, le cose sono notevolmente cambiate. Intanto la media punti a partita da 2.6 è scesa a poco meno di 1.9, meno gol fatti, più gol subiti, ma soprattutto una situazione di classifica peggiore, con il Milan chiaramente secondo ma che se all'inizio del campionato, dopo due mesi, voleva giocarsi lo Scudetto fino alla fine, al ritorno di questa partita non ha questa possibilità, anche se ha ugualmente quella di sublimarlo questo secondo posto, di confermarlo, e di raggiungere un piazzamento importante nonostante le tante difficoltà di questo periodo. Tra un Milan che deve onorare questo finale di campionato ed una programmazione che c'è da fare per la prossima stagione".