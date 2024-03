Baiocchini: "I cambi fatti da Pioli contro l'Empoli erano in vista di giovedì. Tornano Leao e Giroud, da valutare le condizioni di Gabbia"

Il Milan è reduce dalla vittoria casalinga ieri pomeriggio contro l'Empoli, 1-0 grazie al decimo sigillo in stagione di Christian Pulisic, sempre più simbolo del positivo mercato estivo rossonero. Archiviata la gara contro i toscani, nella testa dei ragazzi di Stefano Pioli c'è solo l'importante incontro di giovedì sera in casa dello Slavia Praga, decisivo per conquistarsi il pass ai quarti di finale di Europa League. Dell'imminente partita del Milan in coppa ha parlato così, direttamente da Casa Milan, il giornalista e inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini.

Le sue parole: "Ieri durante la partita contro l'Empoli, Pioli pensava un po' anche alla sfida di Europa League, lo abbiamo notato dai cambi fatti nel secondo tempo. Vi dico Tomori per Kalulu, Reijnders per Musah oppure Pulisic per dar minuti a Chukwueze, infatti per giovedì mi aspetto almeno 3-4 cambi nella formazione titolare del Milan. Bisognerà capire se Gabbia tornerà dal primo minuto, non ha giocato ieri anche per un piccolo affaticamento. Di sicuro ci saranno le presenze di Leao e Giroud, in rete nelle ultime uscite europee dei rossoneri. Sarà una partita fondamentale per il Milan, che non vuole rischiare come contro il Rennes, ma che sogna e vuole proseguire il cammino in Europa League".