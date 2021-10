Baiocchini: "Ibrahimovic in gruppo mercoledì o giovedi, poi la convocazione per la gara contro il Verona"

Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sulla situazione indisponibili, tra cui quella di Zlatan Ibrahimovic"Salvo ulteriori problematiche, dovrebbe essere mercoledì, o al più tardi giovedì, con la squadra. Ibrahimovic, quindi, avrebbe due-tre giorni di allenamento con il gruppo per essere poi convocato nel match contro il Verona. Per la gara contro l'Hellas ci saranno Giroud, che questa mattina ha segnato un gol in un'amichevole con la Primavera, e Calabria, che era tornato dalla nazionale con un problema all'adduttore, ma già dall'inizio della prossima settimana potrà inziare ad allenarsi