Baiocchini: "Il Milan può puntare al secondo posto. Jovic si sta guadagnando il rinnovo"

Intervenuto nell'edizione pomeridiana di Sky Sport 24, in collegamento da Milano Emanuele Baiocchini ha fatto il punto sull'attualità del Milan dopo l'ultima giornata di Serie A con un occhio anche su quello che potrebbe essere il futuro in rossonero di Luka Jovic, ad oggi l'uomo in più del diavolo. Queste le sue dichiarazioni:

"Il Milan ha recuperato tre punti dalla Juventus e può puntare ora al secondo posto grazie anche a Jovic, che ora è diventato una sorta di titolari per i rossoneri. I numeri dicono che Jovic segna un gol ogni 102'. Ne ha segnati 5 negli ultimi 60 gioni, 7 in totale fra Serie A e Coppa Italia. Gioca pochissimo, ma nonostante questo si sta guadagnando il rinnovo, e se questi sono i numeri il serbo sta dimostrando di poter valere il Milan, se da titolare o entrando dalla panchina lo dirà solo questi ultimi mesi di stagione".