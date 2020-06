Baiocchini: "Incontro Gazidis-Rangnick, si è parlato di Ibrahimovic"

intervenuto su Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha aggiunto ulteriori dettagli sull'incontro fra Gazids e Rangnick: "Si è parlato anche del capitolo Ibrahimovic, che con tutta probabilità il prossimo anno non sarà nel Milan per diverse motivazioni. La prima è che non potrebbe avere il posto garantito con Rangnick in panchina, la seconda è che non potrebbe avere quel contratto da 6 milioni netti a stagione che il Milan gli aveva proposto e del quale si era parlato a dicembre quando poi aveva firmato 6 mesi di contratto con opzione di rinnovo per altri 12".