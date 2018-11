Baiocchini: "Milan, evidenziati tre limiti contro la Juventus: Higuain, mercato e alternative"

Il giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fatto alcune considerazioni il giorno successivo a Milan-Juve: “Ci sono dei limiti nel Milan, a partire dal suo giocatore più rappresentativo, Higuain. L’argentino dovrebbe mantenere la leadership del gruppo, essere un esempio, e ieri non lo ha fatto, poi il mercato e i cambi. Ieri, Higuain ha completamente perso la testa, era nel finale di una partita per lui frustante. Ha fatto di tutto per essere in campo, dopo una settimana in cui non era stato bene dopo l’infortunio contro l’Udinese. Ha sbagliato il rigore, non è stato mai pericoloso, e nel finale di partita ha perso la testa. Domani ci sarà la decisione del giudice sportivo, si attendono due giornate di squalifica perché nonostante la reazione smodata, Higuain non ha insultato l’arbitro e quindi dovrebbe prendere solo due giornate. Per quanto riguarda il mercato, Laxalt è stato protagonista sfortunato della seconda rete della Juventus con il rinvio sbagliato. Il terzo limite in casa Milan è quello dei cambi, quando Gattuso si è girato verso la propria panchina ha trovato alternative non troppo valide, non tanto in quelli che sono entrati. Il Milan, poi, complici i tanti infortuni, ha dovuto far riposare Calabria, facendo entrare Borini al posto di Abate, quando nella Juventus Douglas Costa prendeva il posto di Dybala. Questo per far capire la differenza di valori delle rose tra Milan e Juventus”.