Baiocchini: "Milan, Saelemaekers link giusto per arrivare a Zirkzee"

vedi letture

Nel corso dell'odierna edizione di Sky Sport Calciomercato, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto un po' il punto sulle entrate del Milan, focalizzandosi soprattutto sulla questione attaccante, che ad oggi rappresenta essere la priorità assoluta del diavolo per la prossima estate. Zirkzee sembrerebbe essere il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera, che a quanto pare potrebbe sfruttare a proprio favore l'arma Saelemakers per convincere il Bologna a lasciar partire l'olandese.

"Milan-Bologna sarà un esame San Siro per Zirkzee, anche perché l'olandese piace ai dirigenti rossoneri. Ci sono diversi perché sul fatto che il Milan segue tanto l'ex Bayern Monaco. Il primo è che un giocatore molto forte e che conosce molto bene il campionato italiano. E' un giocatore che non ha ancora ingaggi da top club, e quindi proporgli un ingaggio allettante potrebbe risultare essere per il Milan molto più semplice rispetto che convincere campioni già affermati. Ha una clausola rescissoria che vale per il Bayern ma che il Milan potrebbe pagare, perché ha bisogno di un attaccante di grande prospettiva e di qualità, considerati i vari Giroud, Jovic e Origi. Gli altri nomi potrebbero essere Sesko del Lipsia o Santiago Gimenez del Feyenoord. Il Milan punta ad un 9 di livello, e Zirkzee può essere uno di questi. Saelemakers potrebbe essere il link a questa trattativa, visto che se il Bologna decidesse di riscattare il belga quei soldi potrebbero essere scalati dal prezzo finale di Zirkzee".