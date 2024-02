Baiocchini: "Pioli sta cercando la soluzione giusta a centrocampo. La media con Bennacer..."

vedi letture

Nel corso dell'edizione mattutina di Sky Sport 24, il giornalista Emanuele Baiocchini ha fatto un po' il punto sui principali temi d'attualità in casa Milan, soffermandosi soprattutto sulla questione relativa al rendimento di Ismael Bennacer, ancora alla ricerca della sua migliore condizione in questa stagione. A confermare questo i dati che la formazione di Stefano Pioli ha registrato da quando l'algerino è tornato a disposizione, numeri decisamente lontani da quelli ai quali tutti eravamo abituati. Queste le sue dichiarazioni.

"Pioli sta cercando di trovare la soluzione giusta per il centrocampo, perché Bennacer non c'è praticamente mai stato, ma quando è rientrato l'allenatore ha voluto farlo giocare in diverse circostanze magari anche se non al 100%. Il Milan con Bennacer non ha la media punti migliore. Il centrocampo che ha la media punti migliore è quello costruito da Loftus-Cheek, da Adli e da Reijnders. Hanno giocato 7 partite ed hanno una media abbondantemente sopra i due punti. Bennacer puo' fare meglio, tornare alla sua migliore condizione, e compito di Pioli sarà quello di metterlo nella sua posizione migliore".