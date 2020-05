Baiocchini: "Questa estate Donnarumma non avrebbe le stesse pretendenti di un periodo normale"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione relativa al rinnovo di Donnarumma: "La difficoltà aggiuntiva per il Milan è legata a questa stagione che si protrarrà fino alla fine di agosto, questo vuol dire che il Milan avrà due mesi in meno per lavorare sul contratto di Donnarumma. A fine campionato arriverebbe a dieci mesi dalla scadenza e non più a dodici mesi. Inoltre tanti top club hanno già un portiere e non dico che farebbe fatica a strappare lo stesso contratto che ha al Milan, ma non avrebbe le stesse pretendenti come in un altro periodo".