Baiocchini: "Suso è imprescindibile: il Milan vuole togliere la clausola e tenerlo ancora a lungo"

Intervenuto nell’edizione serale di Sky Sport 24, Manuele Baiocchini si è soffermato su Suso: “Suso è imprescindibile, è il giocatore più importante dei giocatori del Milan. È riuscito a fare tanto. Ha segnato cinque gol, realizzando otto assist. È fondamentale sia sotto porta che nell’assistenza ai compagni. È in un momento magico, fa sempre qualcosa di importante per il Milan e quasi il cinquanta per cento delle reti rossonere dipendono da lui. Il Milan vuole assolutamente trattenerlo, togliere la clausola e farlo rimanere ancora a lungo”.