Baiocchini: "Tolto Ibra, è dai tempi di Bacca che il Milan non ha in casa una punta da almeno 20 gol a stagione. La dirigenza vuole dare a Fonseca un bomber di razza"

In merito al futuro del prossimo attaccante del Milan, è intervenuto così da Casa Milan il giornalista e inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini. Queste le sue parole sulle volontà della dirigenza rossonera questa estate:

"Il Milan è da tanto tempo che non ha in rosa una punta da 20 gol a stagione, tolta la parentesi di Ibra, solo Bacca ha segnato 18 gol nel lontano 2015\2016. L'obiettivo del Milan sarà quello di mettere a disposizione di Fonseca una punta in grado di segnare tanto, un bomber di razza. Quali sono i nomi? Sappiamo che Zirkzee piace molto, ma su di lui deciderebbe il Bayern Monaco che ha un diritto di recompra sul giocatore di 40 milioni. C'è anche il nome di Sesko, giovane punta del Lipsia che però piace molto in Premier League. Ai rossoneri interesserebbe anche il profilo di Jonathan David, che proprio con Fonseca ha segnato nell'ultima stagione ben 19 gol. Il Milan sta trattando su più fronti alla ricerca del nuovo Ibra, sarà la scelta più delicata dell'estate rossonera".