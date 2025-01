Baiocchini: "Tomori è un giocatore umorale. Se si sente apprezzato riesce a rendere"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il collega Emanuele Baiocchini ha parlato di Milan alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, soffermandosi in modo particolare su Fikayo Tomori, che dopo le difficoltà iniziali con Paulo Fonseca potrebbe tornare ad essere protagonista con l'arrivo in panchina di Sergio Conceiçao: "Tomori? Penso che sia stato un problema soprattutto mentale. Tomori è un giocatore anche lui umorale. Se si sente apprezzato, se si sente coccolato, come faceva Pioli, riesce a rendere per quello che è stato nei primi anni di Milan".

Su Matteo Gabbia: "Gabbia stava dimostrando di meritare la titolarità. Infatti sarà un dualismo tra lui (Tomori, ndr), oppure alla concorrenza che si estenderà anche agli altri centrali, perché anche Thiaw sta facendo bene, Pavlovic ha giocato poco ma all'inizio del campionato è stato tra i migliori. Quindi secondo me il Milan al centro della difesa ha degli ottimi difensori. Tornando a Tomori: già il fatto che Conceiçao ne abbia bloccato la cessione fa capire che ci punta, perché altrimenti il Milan avrebbe probabilmente accettao quei 30 milioni che sarebbero arrivati dalla Juventus per reinvestirli in un altro modo. Invece ha bloccato la cessione perché evidentemente ci crede e perché vuole puntare sull'inglese".